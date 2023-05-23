В Минобороны Украины фиксируют снижение наступательных действий противника на Бахмутском направлении. В то же время количество обстрелов остается стабильно высоким.

Об этом сообщает замглавы Минобороны Анна Маляр.

В Бахмуте интенсивность боев снизилась, противник продолжает зачистку захваченных районов, заявила она.

Украинские войска, по ее заявлению, контролируют юго-западную окраину Бахмута в районе "Самолет" (напомним, россияне утверждают, что захватили город полностью).

На флангах на севере и юге от Бахмута есть незначительное продвижение украинских военных, сообщила Маляр.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ также сообщил, что бои за Бахмут продолжаются.

Вчера вечером сообщалось, что на флангах Бахмута украинская армия продвинулась вперед на 200-400 метров.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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