"Бахмута больше нет": New York Times публикует видео руин города, снятое с беспилотника. Там запечатлены сожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки.

На одном из видео есть несколько оставшихся мирных жителей, которые двигались по руинам, пытаясь найти безопасный путь.

Также показали остатки уцелевшего мурала на стенах многоэтажки в западной части города, нарисованного еще в 2020 году.

Ранее фресок здесь было несколько: на одной мать с ребенком на руках, на другой - отец с сыном на плечах, играющим с игрушечным самолетом на фоне ясного неба.

Первый мурал исчез вместе со зданием, на котором он был. "В пятницу стена с изображением отца и сына еще стояла. Но, когда дрон пролетел, прямо перед зданием... раздался взрыв", - пишет издание.

В статье не говорится, остаются ли украинские военные в Бахмуте.

Напомним, вчера в ВСУ заявили, что на флангах Бахмута украинская армия продвинулась вперед на 200-400 метров. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские подразделения сейчас по-прежнему удерживают юго-западную часть Бахмута, отбивая атаки россиян.

В Минобороны также настаивают, что ВСУ все еще контролируют часть Бахмута. Хотя россияне заявляют о его полном захвате.