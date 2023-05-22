ВСУ на флангах Бахмута продвинулись вперед на 200-400 метров.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он заявил, что украинские подразделения сейчас по-прежнему удерживают юго-западную часть Бахмута, отбивая атаки россиян.

"Вместе с тем на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться", – сказал Череватый.

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 12 часов россиянами "был полностью взят Бахмут".

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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