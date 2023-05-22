Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 мая.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в сводке:

1. В эпицентре сражений находятся Бахмут и Марьинка.

2. Отбиты 25 атак на направлениях:

Бахмутском – в Бахмуте,

Авдеевском – в направлении Новокалиново и Водяного,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 21 ракетный и 42 авиаудара, совершила около 50 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. Украинская ПВО уничтожила ударный вертолет Ми-24, 16 различных ракет и 22 БПЛА разных типов.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.