Генштаб сообщил, что в эпицентре боев - Бахмут и Марьинка. Вечерняя сводка
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 мая.
Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в сводке:
1. В эпицентре сражений находятся Бахмут и Марьинка.
2. Отбиты 25 атак на направлениях:
- Бахмутском – в Бахмуте,
- Авдеевском – в направлении Новокалиново и Водяного,
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 21 ракетный и 42 авиаудара, совершила около 50 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. Украинская ПВО уничтожила ударный вертолет Ми-24, 16 различных ракет и 22 БПЛА разных типов.
Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.
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