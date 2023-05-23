За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на фронте. Основные усилия россиян были сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным командования, на Купянском направлении противник пытался наступать в районе Масютовки. На Лиманском направлении - у Белогоровки.

Бои за Бахмут продолжаются, пишет Генштаб.

На Авдеевском направлении противник пытался атаковать Новокалиново, Северное, Водяное и Первомайское. Отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки, добавляется в сводке.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью силы ПВО сбили до четырех дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.