В минобороны РФ озвучили свою версию ночных обстрелов Днепра
В минобороны РФ, комментируя массированную ночную атаку, утверждают, что нанесли удар по аэродрому "Днепр".
"Поражены ангары с вооружением, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет противника", - утверждают в Москве.
Украина этого не подтверждает.
Местные власти сообщали, что над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, были и "прилеты". В частности, по данным ОВА, удар пришелся по аварийно-спасательной части, предприятиям и домам.
Мы публиковали фото последствий обстрела а также видео последствий атаки на Синельниково.
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