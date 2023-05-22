В минобороны РФ, комментируя массированную ночную атаку, утверждают, что нанесли удар по аэродрому "Днепр".

"Поражены ангары с вооружением, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет противника", - утверждают в Москве.

Украина этого не подтверждает.

Местные власти сообщали, что над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, были и "прилеты". В частности, по данным ОВА, удар пришелся по аварийно-спасательной части, предприятиям и домам.

Мы публиковали фото последствий обстрела а также видео последствий атаки на Синельниково.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.