Найденная под Быдгощем в Польше российская ракета угрозы не представляла.

Об этом заявили в Минобороны Польши.

В ведомстве сообщили, что ракета должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, но изменила траекторию полета и самоуничтожилась.

Напомним, ракет была запущена в декабре, но нашли ее лишь в апреле. Местный житель наткнулся на нее в лесу в 15 километрах от Быдгоща. Затем эксперты Технологического института ВВС Польши пришли к выводу, что это крылатая ракета Х-55.

Также сообщалось, что военные не уведомили прокуратуру о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом, хотя обязаны были это сделать. Журналисты предполагают, что военные хотели скрыть инцидент.

Глава Офиса президента Польши Павел Шрот заявлял, что российская ракета была оснащена бетонной боевой частью вместо взрывчатки, что указывало, что ракета служила ложной целью для ПВО.