Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в ответ на намёки Варшавы о том, что страна может потребовать репарации от России, заявил, что Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить России 750 миллиардов долларов.

Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

"Треть нынешних польских территорий - районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами - вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране", - сообщил Вячеслав Володин (вероятно, имея в виду Силезию и часть Пруссии, переданные по итогам Второй Мировой войны от Германии Польше).

Он заявил, что в послевоенное время на территории Польши было построено "свыше 800 промышленных объектов, на восстановление и развитие Польши, по сегодняшним оценкам, было потрачено более 750 миллиардов долларов".

Эти деньги, как считает Володин, Польша должна выплатить России в качестве компенсации.

Напомним, в сентябре прошлого года Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций не только от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, но и от Советского Союза за агрессию против страны в 1939 году. Варшава намерена идентифицировать свои убытки и принять против РФ соответствующие меры.

Позиция Германии в вопросе репараций Польше остается неизменной. В МИД ФРГ заявили, что Германия ранее неоднократно заявляла, что уже выплатила репарации Польше и призывала не ставить под сомнение отказ Варшавы от дальнейших репараций в 1953 году.

Тем не менее, в январе Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии средства за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.