Ямайка собирается потребовать от Британии репарации за годы работорговли, а также извинений за колониальное время.

Об этом заявила министр по правовым вопросам Ямайки Марлен Малаху Форте, пишет Skynews.

"Интересно, почему бы не принести полные извинения? Это потому, что вам, возможно, придется отдать богатства монархии, взятые у народа? Взятые из мест, которые были колонизированы? Где люди были порабощены?", - сказала она.

Также Ямайка в следующем году планирует выйти из подданства британского короля Карла lll и стать республикой. Для этого проведут референдум по изменению конституции.

По словам министра, король Карл "чужой, насколько это возможно для нас". При этом она тепло отозвалась о его матери, королеве Елизавете.

Ямайка провозгласила независимость от Великобритании 6 августа 1962 года.

Напомним, в 2021 году сообщалось, что Ямайка хочет получить от Британии около 10,5 млрд долларов компенсации за работорговлю.

Также сообщалось, что в 2020 году Банк и Церковь Англии извинились за работорговлю в прошлом.