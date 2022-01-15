На Ямайке задержан один из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити
Правоохранители Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора Джон-Жоэля Жозефа, подозреваемого в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции Ямайки в субботу, 15 января.
Кроме того, ранее на территории Ямайки был задержан колумбиец Марио Антонио Паласиос, которого подозревают в убийстве Моиза.
Несмотря на запрос Гаити о его выдаче, власти Ямайки приняли решение депортировать его в Колумбию. Во время пересадки на авиарейс в Панаме Антонио Паласиос был задержан и отправлен в США.
Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга Мартин Моиз была ранена. Застреленного президента нашли в спальне. У него были пробиты пулями лоб, грудь, бедро, живот и вырезан левый глаз.
Мы писали, что 15 июля силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом, число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.
Также мы информировали о заявлении Госдепа, что подозреваемых в убийстве президента Гаити тренировали в Колумбии по стандартам США.
Напомним, что 2 января 2022 года на премьер-министра Гаити было совершено неудачное покушение. Один человек погиб.