Правоохранители Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора Джон-Жоэля Жозефа, подозреваемого в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции Ямайки в субботу, 15 января.

Кроме того, ранее на территории Ямайки был задержан колумбиец Марио Антонио Паласиос, которого подозревают в убийстве Моиза.

Несмотря на запрос Гаити о его выдаче, власти Ямайки приняли решение депортировать его в Колумбию. Во время пересадки на авиарейс в Панаме Антонио Паласиос был задержан и отправлен в США.

Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга Мартин Моиз была ранена. Застреленного президента нашли в спальне. У него были пробиты пулями лоб, грудь, бедро, живот и вырезан левый глаз.

Мы писали, что 15 июля силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом, число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

Также мы информировали о заявлении Госдепа, что подозреваемых в убийстве президента Гаити тренировали в Колумбии по стандартам США.

Напомним, что 2 января 2022 года на премьер-министра Гаити было совершено неудачное покушение. Один человек погиб.