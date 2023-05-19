Боеголовка российской ракеты, залетевшей в декабре в Польшу и найденной только в апреле, оказалась сделанной из бетона.

Об этом заявил глава Офиса президента Польши Павел Шрот радиостанции RFM FM.

"Что касается боеголовки, то могу сказать, что она найдена и изучается соответствующими учреждениями. Это особенная боеголовка, потому что она сделана из бетона", - сказал глава Офиса президента Польши.

Шрот предположил, что эта ракета должна была послужить ложной целью для украинской ПВО.

"Но эта ракета не может лететь без боеголовки, так что кто-то установил на нее эту вершину русской инженерной мысли", - цитирует Шрота агентство PAP.

Российская ракета, по данным польских военных, залетела в воздушное пространство Польши из Беларуси во время массированного ракетного удара россиян по Украине 16 декабря.

Польские специалисты отслеживали ее полет, но потеряли ее из поля зрения в районе Быдгоща, в 400 километрах от белорусской границы.

Она была найдена только в конце апреля: местный житель случайно наткнулся на нее в лесу в 15 километрах от Быдгоща. Затем эксперты Технологического института ВВС Польши пришли к выводу, что это крылатая ракета Х-55.