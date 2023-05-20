Польша советует президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за события 1942-1943 годов, получившие название "Волынская резня".

Такое мнение высказал представитель МИД Лукаш Ясина в беседе с журналистами портала Onet.

На вопрос, что именно должен сказать Зеленский, Ясина предложил: "Извините, пожалуйста, мы просим прощения". По его мнению, именно такие слова сказались бы позитивно на отношениях между двумя странами.

Он также напомнил, что поляки взяли на себя ответственность за военные преступления, совершенные против украинцев.

"Такой ответственности со стороны Украины не хватает", – посетовал Ясина.

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Зварич ответил в Twitter, что любая попытка навязать президенту Украины то, что он должен сказать об общем прошлом Польши и Украины, неприемлема и прискорбна.

"Любая попытка навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны сказать о нашем общем прошлом, неприемлема и досадна. Мы помним историю и призываем к уважению и взвешенности в высказываниях, особенно в тяжелой реальности геноцидной российской агрессии", – написал посол Украины.

Он напомнил о христианской формуле истинного примирения.

"Тем более, что известная формула истинного примирения в украинско-польских отношениях, которую приняли иерархи наших Церквей, звучит так: "Прощаем и просим прощения", – написал Зварич.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни, заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

В июле прошлого года, в день Волынской трагедии, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.