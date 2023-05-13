В Польше зафиксировали воздушный объект, предварительно – аэростат наблюдения, который прилетел из Беларуси.

Об этом сообщает польское Минобороны в Твиттере.

"В Центре воздушных операций отметили появление в воздушном пространстве Польши объекта, прилетевшего со стороны Беларуси. По информации КС, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян под Рыпиным", – пишет ведомство.

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