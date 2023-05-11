В районах возле границы Беларуси с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен.

Как сообщают белорусские оппозиционные ресурсы, сирены появятся на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Издания пишут, что основную часть систем оповещения установят в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Ельском районах.

На схеме отмечены населенные пункты, где планируется установить систему оповещения.

Ранее мы писали, что Беларусь увеличит количество пограничников и техники на границе с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.