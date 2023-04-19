Сегодня, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил границу Украины с Беларусью во время визита в Волынскую область.

Фото публикует Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Зеленский ознакомился с наращиванием инженерных заграждений, фортификационных сооружений и системой удаленного видеонаблюдения на этом участке границы. Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.

Также президент пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы Украины и вручил им награды.

"Большая честь быть сегодня здесь, поздравить вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке, которую штурмуют и пытаются окружить российские войска.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.