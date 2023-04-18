Польша строит электронный барьер на границе с Калининградской областью России.

Об этом сообщил Мариуш Каминский, министр внутренних дел Польши, в комментарии RMF 24.

Он объявил о начале строительства электронного барьера на польско-российской границе, который поможет контролировать ситуацию на границе более эффективно.

Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы, чтобы охватить всю сухопутную границу с РФ, за исключением участка Вислинской косы.

Барьер будет разделен на 12 функциональных секций и будет содержать около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысяч видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

Стоимость проекта превышает 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов - на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Каминский отметил, что барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" и прекрасно подготовлен к любым противоправным действиям, связанным с кризисными ситуациями с восточными соседями.

Напомним, Финляндия также начала строить на границе с РФ 200-километровый забор из стальной сетки с системами наблюдения.

По данным NYT, НАТО готовится к войне на собственных границах и меняет свою глобальную стратегию.

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