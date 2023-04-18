Премьер Польши Тадеуш Моравецкий назвал причины, по которым Запад не должен допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетия. Поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада", – сказал Моравецкий.

Аналогичное заявление сделал и президент Польши Дуда.

Он сказал, что сейчас в мире начали звучать "опасные призывы" к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.

"Я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", - заявил Дуда.

По его словам, преимущество России над Украиной очевидно и без внешней помощи страна не выиграет войну.

Победа России "будет лишь первым шагом к распространению господства РФ в восточной части Европы".

Ранее Моравецкий назвал проигрыш России в войне против Украины смыслом существования Польши.

Известно, что Моравецкий считает, что война может прийти в Польшу, если Варшава не будет поддерживать Украину.

Мы также сообщали, что в Польше собрались увеличить численность армии почти в два раза.