Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с каждым днем режим Владимира Путина ослабевает, поэтому Украине стоит ожидать возможной эскалации в ближайшее время.

Его слова приводит "Польское радио".

"Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух", - заявил Моравецкий.

Он считает, что о глубоком кризисе в РФ свидетельствует решение Путина объявить мобилизацию.

"Тем более потрясающая реакция российского общества на новость о призыве. Буквально после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google воцарились запросы: как сломать руку или как покинуть Россию", - отметил Моравецкий.

Он считает, "здание российской пропаганды свободно рушится", и смотрит с надеждой на российские протесты. Однако и западная элита "должна прозреть".

"Польское правительство, Польша всегда будет голосом разума, голосом мира, свободы и безопасности. У нас одна цель, и эта цель - победа", - сказал Моравецкий.

Ранее в Польше заявили, что не планируют открывать границы для российских уклонистов от мобилизации и упрекнули Германию из-за недостаточной поддержки Украины.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.