Радиационная ситуация в Польше, об ухудшении которой из-за подрыва урановых боеприпасов в Украине заявил секретарь Совбеза РФ, остается в норме.

Об этом сообщает Польское атомное агентство.

"В настоящее время на территории Польши нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде. Польское атомное агентство не зафиксировало никаких тревожных показаний измерительной аппаратуры", - говорится в сообщении PAA.

Там также призывают остерегаться дезинформации о якобы росте радиации.

Напомним, ранее губернатор назвал фейком заявление россиян о взрывах боеприпасов с ураном в Тернополе.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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