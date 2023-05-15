Информация о том, что в Тернополе есть склад с боеприпасами с обедненным и обогащенным ураном, который взорвался во время недавней атаки россиян - фейк.

Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш во время брифинга.

Он также заявил, что никакие боеприпасы во время ракетной атаки не взрывались.

"При пожаре в воздухе витал едкий запах, ведь горела пластмасса и другие химикаты. После тушения экологи сделали соответствующие замеры, свидетельствовавшие, что опасности нет", - сказал Труш.

По словам Труша, экологическая ситуация в городе стабильна, поэтому поводов для переживаний нет.

Ранее российские СМИ распространили сообщение о том, что в Хмельницком и в Тернопольской области после ракетных атак якобы повысился уровень радиации из-за того, что там находились снарядами с обедненным ураном, которые Великобритания передала Украине вместе с танками Challenger 2.

Сообщения о повышенном уровне радиации в Хмельницком также опровергают.

В Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности заявили, что уровень радиации не превышает норму, а в Хмельницком горсовете призвали "не реагировать на провокации".

Ранее власти Тернопольской области рассказали о последствиях ракетных ударов 13 мая. Были повреждены складские помещения и случились возгорания на 50 тысячах квадратных метров. Также найдены остатки семи ракет.