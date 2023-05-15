Представители Тернопольской ОГА и Нацполиции рассказали на брифинге о последствиях ракетных ударов по области 13 мая.

Первый прилет был в 22:35, были повреждены складские помещения и случились возгорания на 50 тысячах квадратных метров, сообщил глава ОГА Владимир Труш. Его тушили всю ночь десятки спасателей.

Следующие прилеты были в 5 утра в Тернопольской и Великогаевской громадах. Там уничтожен дачный кооператив и коммерческая структура, которая хранила транспорт на своем автопарке, повреждены 50 транспортных средств.

По словам начальника ГУ Нацполиции Александра Богомола, найдены остатки семи ракет.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая был прилет крылатых ракет в Тернополе. Разрушены два и повреждены двенадцать дачных домов. Сообщалось о двух пострадавших.

В минобороны РФ заявили, "в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам".

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