В России продолжают заявлять об уничтожении в Тернополе и Хмельницком боеприпасов с обеднённым ураном.

Секретарь Совбеза России Патрушев утверждает, что якобы радиоактивное облако от этих боеприпасов уже надвигается на Европу и в Польше уже якобы зафиксирован рост радиации.

Как мы писали, украинские власти ранее опровергали как уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, так и повышенный уровень радиации в Тернополе и Хмельницком.

13 мая российские СМИ после обстрелов Украины распространили сообщение о том, что в Хмельницком и в Тернопольской области якобы повысился уровень радиации из-за того, что там находились снарядами с обедненным ураном, которые Великобритания передала Украине вместе с танками Challenger 2.

В Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности заявили, что уровень радиации не превышает норму, а в Хмельницком горсовете призвали "не реагировать на провокации".

Власти Тернопольской области рассказывали о последствиях ракетных ударов 13 мая. Были повреждены складские помещения и случились возгорания на 50 тысячах квадратных метров. Также были найдены остатки семи ракет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.