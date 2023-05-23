Минувшей ночью Россия снова атаковала Украину с помощью беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили все вражеские цели. По предварительным данным, россияне применил до четырех дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

А командование Воздушных сил сообщает, что за минувшие сутки были уничтожены шесть "Шахедов" и два разведывательных дрона "Мерлин-ВР". Они атаковали на разных направлениях.

Кроме этого за сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов.

"По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА "Shahed", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.