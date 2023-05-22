ЧВК "Вагнер" ищет обходные пути, чтобы купить вооружения для ведения военных действий в Украине.

Об этом заявили в понедельник в Госдепартаменте США, сообщает BBC News.

В частности, Вашингтону стало известно, что "вагнеровцы" пытались приобретать вооружения у иностранных поставщиков якобы для использования в Мали, где они сотрудничают с местными властями. Однако на самом деле конечным пунктом этого оружия была Россия, куда оно должно было попасть транзитом через Мали.

"Мы пока что не видели, чтобы эти сделки были заключены или завершены, но мы внимательно следим за ситуацией", - заявил журналистам пресс-секретарь Госдепа.

В декабре 2022 года в США заявили, что ЧВК "Вагнер" получила партию оружия от КНДР. Северная Корея якобы поставила в Россию ракеты и снаряды. В КНДР тогда опровергли эту информацию.

"Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы", - сказали в МИД КНДР.

Но спустя месяц, в январе, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заверил, что у Вашингтона есть доказательства того, что КНДР продолжает снабжать ЧВК "Вагнер" боеприпасами.