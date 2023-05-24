В Пентагоне заявили, что Россия контролирует значительную часть Бахмута
Россия контролирует значительную часть Бахмута, но ВСУ сражаются вблизи него.
Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", – заявил Райдер в ответ на вопрос, контролирует ли Россия город.
В Генштабе ВСУ заявляют, что Бахмут находится в эпицентре боев.
Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.
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