Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 23 мая.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в сводке:

1. В эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка.

2. Отбито 25 атак на направлениях:

Бахмутском – в направлении Хромово,

Марьинском – в районе Марьинки,

Лиманском – в направлении Белогоровки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 25 авиаударов, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. Украинская ПВО уничтожила четыре ударных БпЛА типа Shahed.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.