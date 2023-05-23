"Глава" т.н "ДНР" Денис Пушилин заявил, что после захвата Бахмута его в России будут называть Артемовском.

"Все названия городов будут по состоянию на 11 мая 2014 года", - заявил Денис Пушилин во время видеообращения из захваченного города.

Примечательно, что записал он видео на фоне памятника Кондратию Булавину - вождю восстания донских казаков против Петра I.

Булавинское восстание началось как раз в Бахмуте.

Напомним, сегодня в Минобороны заявили, что ВСУ продолжают удерживать часть Бахмута и минимально продвигаются на флангах.

Также вчера вечером сообщалось, что на флангах Бахмута украинская армия продвинулась вперед на 200-400 метров.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.