Вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал очередное интервью, где снова рассказал много "зрады".

Вот основные тезисы оттуда:

1. Впервые озвучил потери "Вагнера" в боях за Бахмут, по его словам, погибли 10 тысяч заключенных (из 50 тысяч рекрутированных в ЧВК) и 10 тысяч штатных "вагнеровцев". Потери ВСУ, по его версии, убитыми - 50 тысяч.

Отметим, что, по информации президента США Джо Байдена, Россия потеряла в Бахмуте около 100 тысяч человек (пропорцию убитых-раненых он не уточнял).

Украина огромных потерь со своей стороны не подтверждала.

В тоже время, о запредельных потерях со стороны "вагнеровцев" (назывались цифры от 15 до 25 тысяч) говорили и ранее многие источники. Отмечая, что это гораздо выше, чем уровень потерь в регулярной армии РФ.

2. Пригожин поставил украинскую армию выше российской.

"Сегодня украинцы - это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки", - сказал Пригожин.

Но "Вагнер", по его мнению, "на первом месте в мире" по эффективности.

3. Снова потребовал отставки Шойгу и Герасимова. По мнению Пригожина, на должности министра обороны и начальника Генштаба следует назначить Мезенцеву и Суровикину.

4. Цели "спецоперации", объявленной Путиным в Украине, провалились, по мнению Пригожина.

"СВО" делалась ради денацификации… А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Они как греки или римляне в расцвете сил. Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов - то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали?", - заявил куратор "Вагнера".

5. Из-за больших потерь в армии, а также из-за недовольства поведением элиты, Пригожин видит вероятность "нового 1917 года", гражданской войны и революции в РФ. Которую начнёт армия, а подхватят родственники погибших.

6. Пригожин описал два сценария дальнейшей войны.

По "оптимистичному" (в него Пригожин не верит) Европа и США устанут от поддержки Украины, пройдут переговоры при посредничестве Китая, а Россия оставит за собой захваченные территории.

По "пессимистичному" ВСУ получат на Западе ракеты и технику и продолжат воевать.

Чтобы не допустить поражения, Пригожин призвал "перестать строить стеклянные башни и жировать", а также перевести всё производство на военные нужды, объявить дополнительные волны мобилизации и воевать дальше.

При этом Пригожин не пояснил, каким образом со всем сказанным выше о тяжелой ситуации в войне для РФ и о необходимости новых волн мобилизации, согласуется его намерение вывести ЧВК "Вагнер" с линии фронта. Ведь это, естественно, резко ухудшит положение для российских войск, так как командованию придется где-то искать резервы, чтоб заткнуть образовавшуюся дыру.

При этом, как следует из интервью, Пригожин отдает себе отчет, что такая проблема будет и даже допустил, что Бахмут после этого не удержат.

Он заявил, что если кадровая армия РФ не сможет поставить под контроль и удержать Бахмут, это дискредитирует ВС РФ и выставит ЧВК более боеспособными, чем регулярные войска.

Более того, в случае сдачи Бахмута, Пригожин намекает на "революцию".

В таком случае, ЧВК "Вагнер" сперва отправится "в рамках закона и в пиджаках с окровавленными руками" к генштабу РФ "задавать неудобные вопросы", а потом - "снова отправятся спасать Родину".

То есть, похоже, план Пригожина в его борьбе с Шойгу состоит в расчете на то, что ВСУ отобьют Бахмут у российской армии, а затем руководство минобороны будет неизбежно сменено. Другими словами куратор ЧВК дает понять, что сознательно создает проблемы для армии РФ накануне наступления ВСУ.

Также в этом интервью Пригожин вновь сдвинул даты вывода "Вагнера" из Бахмута. Если ранее он говорил о 25 мае, потом о 1 июня, то теперь уже заявил, что намерен вывести ЧВК до 10 июня.

Напомним, ранее в ВСУ прокомментировали ложные заявления Пригожина о взятии Бахмута.