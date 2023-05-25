За минувшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Бахмутском направлении пытался наступать на Ивановское (Бахмут упоминается только в списке населенных пунктов которые были обстреляны).

К западу от Донецка противник наступал в районах Новокалиново и Авдеевки. Отражены многочисленные атаки в Марьинке.

Также напомним, что этой ночью на Киев была совершена массированная атака дронов. КГВА заявляет, что все цели были уничтожены ПВО.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.