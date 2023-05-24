Сухопутные войска публикуют в своем телеграм-канале видео, как Бахмут выглядел до боевых действий и сейчас.

На данных кадрах видно, что некогда процветающий зеленый город сейчас уничтожен до основания.

Напомним, что россияне уже несколько дней назад заявили, что полностью захватили Бахмут. Однако в Минобороны сообщают, что украинская армия и на сегодня удерживает часть района "Самолет" и продвигается на флангах под Бахмутом.

А сегодня куратор "Вагнера" Евгений Пригожин допустил возвращение Бахмута Украиной. А заявил об угрозе революции в России.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.