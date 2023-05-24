ВСУ контролируют некоторую часть района "Самолет" на юго-западе Бахмута и постепенно продвигаются на флангах.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, в течение дня наблюдается снижение интенсивности боев как в самом Бахмуте, так и на флангах в пригородах.

Маляр сообщила, что в Бахмуте армия РФ производит замену подразделений, пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы.

Вместе с тем, на флангах ВСУ удается постепенно продвигаться, пишет замминистра.

Напомним, накануне в Минобороны Украины также зафиксировали снижение наступательных действий противника на Бахмутском направлении. В то же время количество обстрелов остается стабильно высоким.

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