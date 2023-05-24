Минобороны России подтверждает сегодняшнюю атаку на разведывательное судно "Иван Хурс". Сообщается, что корабль был атакован тремя беспилотными катерами вблизи берегов Турции.

"Иван Хурс" в это время "выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции".

Сообщается, что катера уничтожены огнем с судна в 140 километрах северо-восточнее Босфора, сам корабль "продолжает выполнение поставленных задач".

"Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.

Также минобороны РФ опубликовало видео, как утверждается, уничтожения морских дронов, которые атаковали российский корабль "Иван Хурс".

Ранее мы писали, что в Белгородской области заявили о ночной атаке дронов.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.