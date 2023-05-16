В России заявляют о резком наращивании производства оружия
Российский вице-премьер Денис Мантуров заявляет, что РФ резко нарастила производство оружия. По озвученным им данным, в России за первый квартал 2023 года выпустили больше танков, чем за весь прошлый год.
Об этом Мантуров сказал в интервью российским СМИ.
Также, по его словам, в РФ за этот период произвели в семь раз больше средств огневого поражения, чем за весь 2022 год (видимо, речь о ракетах и снарядах).
Мантуров предполагает рост военной продукции в текущем году в четыре раза.
Ранее в украинском Минобороны сообщили, что россияне налаживают производство определенных видов вооружения и продолжают испытания нового вооружения.
При этом Еврокомиссия собирается ввести санкции против китайских компаний, поставляющих в РФ оборудование для военных целей.
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