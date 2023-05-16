Российский вице-премьер Денис Мантуров заявляет, что РФ резко нарастила производство оружия. По озвученным им данным, в России за первый квартал 2023 года выпустили больше танков, чем за весь прошлый год.

Об этом Мантуров сказал в интервью российским СМИ.

Также, по его словам, в РФ за этот период произвели в семь раз больше средств огневого поражения, чем за весь 2022 год (видимо, речь о ракетах и снарядах).

Мантуров предполагает рост военной продукции в текущем году в четыре раза.

Ранее в украинском Минобороны сообщили, что россияне налаживают производство определенных видов вооружения и продолжают испытания нового вооружения.

При этом Еврокомиссия собирается ввести санкции против китайских компаний, поставляющих в РФ оборудование для военных целей.

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Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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