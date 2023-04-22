Индия не может заплатить за уже поставленное российское оружие из-за санкций США, что привело к приостановке поставок из РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

Речь идет об индийских платежах за уже поставленное оружие на сумму более 2 млрд долларов.

Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений вторичных санкций, а также не хочет завершать сделку в российских рублях из-за опасений, что не сможет приобрести их в достаточном количестве на открытом рынке по справедливому курсу, указали источники. Россия, в свою очередь, отказывается принимать индийские рупии из-за волатильности обменного курса. Правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестиций в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления индийской валюты, добавили они, но Москву эта идея не устроила.

Поиск решения в Нью-Дели и Москве продолжается. Одним из возможных решений может стать использование евро и дирхамов - валют, используемых для оплаты индийского импорта российской нефти по сниженным ценам, сказал высокопоставленный представитель индийского правительства. Однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать более пристальное внимание со стороны США в связи с санкциями, чем нефть, а также увеличить расходы из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Другой обсуждаемый вариант - это механизм, позволяющий России компенсировать закупки индийского импорта за счет продажи оружия, сказал один из чиновников. Но это нелегко, поскольку в прошлом году российский экспорт в Индию значительно превышал импорт оттуда.

Ранее координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям.

Год назад администрация Джо Байдена предупредила Нью-Дели о "значительных и долгосрочных" последствиях за сотрудничество с Москвой.