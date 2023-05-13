Киев рассчитывает на то, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Об этом заявил в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с итальянскими журналистами.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин "будет стоять в стороне от процесса" и не будет поддерживать Россию оружием.

Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский созвонился с главой Китая Си Цзиньпинем. Зеленский рассказал, что в разговоре обсуждалась территориальная целостность Украины.

Также мы писали, что накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил главе канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И опасения Вашингтона в связи с потенциальным оказанием Пекином военной помощи Москве для войны в Украине.

Тем временем Еврокомиссия собирается ввести санкции против китайских компаний, поставляющих в РФ оборудование для военных целей.