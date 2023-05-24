Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован утром в четверг, 24 мая, беспилотниками в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.

Об этом пишут российские военные телеграм-каналы.

Сообщается, что морякам "удалось успешно отразить атаку, корабль повреждений не получил".

Сообщается, что корабль был атакован в 05:30. "Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.