Сегодня ночью после четырехдневной паузы Киев снова атаковали дронами. Все цели были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, применялись "Шахиды".

Об этом сообщает КГВА.

"Атака была массирована. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!", - сообщили в КГВА.