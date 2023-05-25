В пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера", о выходе которых объявил Пригожин, на армейские регулярные отряды, а в самом городе "вагнеровцы" на данный момент остаются.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - сообщила Маляр.

На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами российские военные пытаются остановить продвижение сил обороны по флангам. Сейчас РФ подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления, сообщила она.

Ранее Пригожин заявлял об угрозе революции в России и допускал возвращение Бахмута Украиной.

Также мы писали, как в ВСУ комментировали ложные заявления Пригожина о взятии Бахмута, которые массово распространялись в российских СМИ на прошлой неделе.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.