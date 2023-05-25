Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором рассказала историю, как в Бахмут отправили недавно мобилизованных бойцов, которые погибли в городе.

По данным WSJ, неопытных бойцов бросили на передовую, чтобы сохранить хорошо обученных военных для контрнаступления.

В материале приводится история группы мобилизованных из 93-й мехбригады - их набирали из безработных в Харьковской области. После мобилизации их экипировали советским оружием и отправили сначала в Константиновку, потом в Бахмут.

В группе из 16 призывников, защищавших Бахмут, "многие были призваны несколькими днями ранее и не проходили никакой подготовки".

Так, отец троих детей Алексей Мальковский впервые выстрелил из гранатомета уже в бою, в Бахмуте, в феврале. Он промахнулся, ответным огнем его контузило, он покинул позицию, а когда вернулся, оказалось, что двое его товарищей погибли.

За 36 часов боевых действий из группы в 16 человек, в которой был Мальковский, погибли или были пленены 11 бойцов, пишет издание. Между мобилизацией и отправкой на фронт прошло буквально несколько дней, пишет газета.

Напомним, армия России продолжает обстреливать Бахмут, ВСУ отбили 23 атаки на Донбассе и под Купянском.

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