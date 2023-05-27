Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". Он также подтвердил отход некоторых частей ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По его словам, ВСУ готовы начать контрнаступление. Но у Украины нет права на ошибку, потому что это "историческая возможность", которую нельзя упустить, заявил Данилов.

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - заявил он.

Данилов говорит, что украинские военные начнут наступление, когда командиры решат, что в данный момент могут добиться "наилучшего результата".

При этом он подтвердил, что некоторые силы "Вагнера" отступают из Бахмута и добавил, что они "перегруппировываются еще в трех местах" и "это не означает, что они перестанут с нами воевать".

Напомним, в Офисе президента считают, что российские власти не дадут Пригожину вывести "Вагнер" из Бахмута.

Американский институт изучения войны пишет, что армии РФ будет сложно деблокировать "вагнеровцев" в Бахмуте из-за украинских контратак.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

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