Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выразил разочарование тем, что иногда официальные лица союзных стран "обещают одно, а делают совершенно другое".

Об этом он сказал AP, комментируя тему поставок вооружений.

Данилов заявил, что союзники Украины помогают правительству достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала атаки, доставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы. Но при этом выразил разочарование тем, что иногда официальные лица союзных стран "обещают одно, а делают совершенно другое", не уточнив, кого имеет в виду.

Он добавил, что Украина начнет контрнаступление против российских войск, когда будет готова, добавив, что это лишь вопрос времени, когда страна достигнет необходимого уровня военной готовности для этого.

"Если мы не готовы, то никто не начнет неподготовленным", — сказал он.

Говоря о крупной утечке разведывательных данных США, Данилов поддержал других украинских лидеров, которые говорят, что не видят в этом серьезного ущерба будущему наступлению, подчеркнув, что Украина ни с кем не делится особо секретной информацией.

"Если кто-то думает, что мы перед кем-то отчитываемся, то он глубоко ошибается", — сказал он. Такие деликатные вопросы безопасности решаются на закрытых встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и "только там будет решаться, когда, в каком направлении, какими темпами мы будем освобождать нашу территорию", добавил он.

Данилов отказался комментировать нынешние запасы оружия в Украине, заявив лишь, что "его будет достаточно, чтобы обуздать Россию".

Данилов не стал подтверждать, что обещанный США ЗРК Patriot прибыл в Украину, но намекнул, что он есть.

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