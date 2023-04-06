Если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит "политическое самоубийство".

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

По его мнению, дипломатия неуместна при таких интенсивных боевых действиях.

"Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", - заявил Данилов.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников заявил, что война может закончиться в этом году, а Украина не пойдет на мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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