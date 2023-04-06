Замглавы Офиса президента Андрей Сибига уточнил свое заявление, что Украина готова к переговорам с РФ по Крыму, когда ВСУ дойдут до его границ.

В комментарии ВВС он заявил, что это только одна из возможных опций.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", - объяснил Сибига.

Ранее мы писали, что в Офисе президента заявили, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяце. Также Подоляк добавил, что "война будет идти пока не будет освобождена вся территория Украины".

Также сегодня представительница Госдепа США Андреа Калан заявила, что переговоры Украины с РФ возможны только на условиях Киева, а время для них наступит тогда, когда Украина будет иметь сильнейшую позицию на поле боя. До этого момента позиция США и всех партнеров заключается в том, чтобы помогать Украине защищать себя, чтобы занять сильнейшую позицию на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.