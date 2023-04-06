Переговоры Украины с РФ возможны только на условиях Киева, а время для них наступит тогда, когда Украина будет иметь сильнейшую позицию на поле боя, заявила представительница Госдепа США Андреа Калан.

Об этом она сказала в интервью "Суспильному".

"Исключительно Украина может решать, когда, каким образом и на каких условиях положить конец этой войне. И настанет время, когда нужно будет сидеть за дипломатическим столом и вести переговоры. Но опять-таки Украина, украинское правительство будет решать, когда придет момент это делать" – сказала она.

До этого момента позиция США и всех партнеров заключается в том, чтобы помогать Украине защищать себя, чтобы занять сильнейшую позицию на поле боя.

"США хотят, наши партнеры в НАТО хотят, чтобы Украина могла защищать свою территорию успешно. Когда Украина имеет хорошую позицию на поле боя, тогда наступит время для переговоров и Украина сможет диктовать свои условия", - сказала представительница Госдепа.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, когда Украина будет готова к переговорам по Крыму с Россией.

Также мы писали о том, что Резников исключил возможность переговоров с Путиным.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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