Никаких выборов - ни президентских, ни парламентских - в Украине во время действия военного положения проводить, на чем настаивают в ПАСЕ, не могут.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Таким образом он ответил на заявление главы ПАСЕ Тини Кокса о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения. По словам Кокса, у союзников не будет претензий к Украине, если выборы будут "не идеальными".

"В ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно - согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того положения, в котором мы сегодня с вами находимся, никаких выборов проходить не может. Точка", - сказал Данилов.

Ранее о невозможности выборов во время войны заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с тем, как сообщали наши источники в апреле, Кабмин дал команду активизировать подготовку к выборам в парламент.