Президент ПАСЕ Тини Кокс настаивает на проведении в срок парламентских и президентских выборов в Украине, поскольку такое обязательство содержится в уставе Совета Европы, ратифицированном Украиной.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде.

"Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов", – заявил глава ПАСЕ.

Он заметил, что к Украине не будет никаких претензий, если выборы будут не идеальными. Но сами выборы "как непременный атрибут демократии" необходимы.

Он также обратил внимание на опыт других стран, сумевших организовать выборы в условиях военного положения. Вспомнил также о Турции, которая смогла провести голосование после разрушительного землетрясения.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что выборов осенью в Украине не будет, если война не закончится.

Перед этим, как сообщали наши источники, Кабмин дал команду активизировать подготовку к выборам в парламент. Однако, отметим, что минимально необходимым условием для проведения выборов (хоть парламентских, хоть президентских) является прекращение войны и отмена военного положения. Сейчас большинство экспертных оценок, а также попавших в публичный доступ оценок западных спецслужб, говорят о том, что война в нынешнем году не закончится.

Впрочем, есть и прогнозы, что война закончится до конца года. А, следовательно, в таком случае выборы могут пройти в начале 2024-го.

В отдельном материале мы разбирались, почему в Украине заговорили о подготовке к выборам в Раду.