Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во вторник, 16 мая, резидент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале президента.

  1. Заслушал руководителей Объединенной стратегической группировки о ходе боевых действий на их участках фронта;
  2. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок;
  3. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов, их распределение по боевым частям и резервам.
  4. Заслушали результаты проверки боеготовности новых бригад.

Как писала "Страна", Зеленский и Макрон в Париже подписали совместную декларацию, которая акцентирует необходимость России вывести войска из Украины без условий, освобождение Запорожской АЭС, оказание военной поддержки Украине и поддержку украинской формулы мира.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Россия уже проиграла войну Украине и стала вассалом Китая.

После Парижа Зеленский отправился в Лондон, чтобы обсудить расширение поставок вооружения.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

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