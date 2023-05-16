Франция отправит Киеву ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, не уточняя тип боеприпасов.

Отметим, что на вооружении Франции есть ракеты, аналогичные переданным в Украину Storm Shadow - SCALP-EG. Но их ли дадут Киеву - не уточнялось.

При этом французский президент уточнил, что "мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию".

Напомним, накануне президенты Владимир Зеленский и Макрон в Париже подписали совместную декларацию.

Сразу после этого Украина получила из Италии и Франции зенитный комплекс SAMP-T, способный сбивать баллистические ракеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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