Макрон намекнул на поставку Украине французских дальнобойных ракет
Франция отправит Киеву ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".
Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, не уточняя тип боеприпасов.
Отметим, что на вооружении Франции есть ракеты, аналогичные переданным в Украину Storm Shadow - SCALP-EG. Но их ли дадут Киеву - не уточнялось.
При этом французский президент уточнил, что "мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию".
Напомним, накануне президенты Владимир Зеленский и Макрон в Париже подписали совместную декларацию.
Сразу после этого Украина получила из Италии и Франции зенитный комплекс SAMP-T, способный сбивать баллистические ракеты.
Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.
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