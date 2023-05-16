Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, обещанный Францией и Италией. Он способен сбивать баллистические ракеты.

Об этом пишет La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – говорится в сообщении.

Обучение и тренировки военных проходили в казармах Санта-Барбары в Сабаудии (центральная Италия, провинция Лацио), где располагается штаб зенитно-артиллерийского командования Сухопутных войск страны.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что договорился в Италии о защите украинского неба.

Известно, что системы "земля-воздух" среднего радиуса действия SAMP-T способны сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности.

Министры обороны Италии и Франции договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для этой системы и передать часть из них Украине.

Такие ракеты имеют дальность действия около 100 километров для перехвата самолетов и 25 километров для перехвата ракет и могут одновременно контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет.