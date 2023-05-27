Войскам РФ может быть затруднительно провести деблокирование подразделений "вагнеровцев" в Бахмуте. Причиной этому являются успешные контратаки сил обороны Украины вблизи города и продолжение ограниченных локальных операций в этом районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники продолжают сдавать позиции в Бахмуте Минобороны РФ. По его словам, российские вооруженные силы активно перебрасывают свои регулярные части на позиции "вагнеровцев" в городе, а сами наемники организованно покидают город.

Тем не менее, эксперты Института изучения войны не обнаружили визуальных подтверждений того, что регулярные российские войска заняли позиции "вагнеровцев" в самом Бахмуте или что наемники покинули город.

Институт отмечает, что недавно были замечены кадры, предположительно, показывающие элементы 123-й бригады "ДНР", которая действует в районе Бахмута и, вероятно, заменяет наемников.

Украинские источники утверждают, что "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте, и темп российских наступательных операций вокруг города продолжает снижаться.

В Генштабе ВСУ объявлено, что 26 мая российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Бахмута и в направлении Предтечино (в 15 километрах к юго-западу от Бахмута).

ISW отмечает, что продолжение успешных ограниченных контратак со стороны украинской армии на флангах Бахмута может затруднить попытки России сменить наемников "Вагнера" в Бахмуте.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что регулярные российские части заменили части "Вагнера" в окрестностях Бахмута, возможно, имея в виду районы на флангах города. Она подчеркнула, что силы Украины по-прежнему контролируют позиции на юго-западной окраине города и что "вагнеровцы" все еще присутствуют в самом Бахмуте.

Между тем вчера военнослужащий ВСУ Юрий Луценко в эфире телеканала заявил, что Бахмут полностью находится в руках россиян.

Ранее "Страна" писала, действительно ли "вагнеровцы" выйдут из Бахмута и что означают заявления Пригожина.